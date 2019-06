Ludwigslust : Aufbaukurs zur Buchführung

von Sabrina Panknin

03. Juni 2019, 05:00 Uhr

Die Volkshochschule bietet einen Aufbaukurs „Kaufmännische Buchführung“ in Ludwigslust an. Dieser findet am 4. Juni. bis 27. Juni jeweils dienstags und donnerstags in der Zeit von 18 bis 20.15 Uhr in der Volkshochschule in Ludwigslust statt. Anmeldungen und Rückfragen bitte an die Vhs, Telefon 03871-7224301.

Die Buchführung wird auch Finanzbuchhaltung genannt und ist Bestandteil des Rechnungswesens. Die Vorgänge in der Finanzbuchhaltung sind gesetzlich geregelt. Dieser Kurs vermittelt, aufbauend auf dem Grundkurs, die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen sowie vertiefend Buchführungskenntnisse des Geschäftsgeschehens.