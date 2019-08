Ludwigslust : Auf Tour zu Leader-Projekten in der Region

von svz.de

16. August 2019, 05:00 Uhr

Die Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe starten am 21. August um 9 Uhr in Ludwigslust zu ihrer Rundtour zu Leader-Projekten in der Region. Der Weg führt die Mitglieder zunächst zu Bildhauer Thomas Lehnigk nach Kummer, der gegenwärtig einen ehemaligen Lokschuppen zum Atelier mit Schulungsmöglichkeiten für Schmiedehandwerk und -kunst umbaut. Weiter geht es über den Bahnhof Pritzier, das Waldbad Probst Jesar und die Wassermühle in Brömsenberg bis nach Jessenitz. Hier wird derzeit durch den Verein Jessenitzer Aus- und Weiterbildung der „Drei-Seiten-Hof“ Griese Gegend errichtet, der zu einem Ort für Natur- und Umweltbildung wird. Anschließend wird die Tour über Volzrade, dort entsteht eine Bürgerbegegnungsstätte im Gutshaus, nach Alt Jabel fortgesetzt.