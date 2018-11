Teichfest von Neuhof : Auf der Suche nach dem Silvesterkarpfen

Rund 7000 Besucher kamen zum Teichfest von Lewitz Fisch Neuhof am Wochenende.

von Dénise Schulze

05. November 2018, 10:02 Uhr

„Wir schauen uns hier schon mal den Silvesterkarpfen an“, lacht Michael Zech. Der Ludwigsluster war am gestrigen Sonntagvormittag mit Töchterchen Klara zum Teichfest nach Neuhof gekommen – zusammen mit über 1000 Begeisterten, die schon am frühen Vormittag den Weg an die Teiche gefunden hatten. „Wir sind mit dem Interesse wieder total zufrieden“, freute sich Hermann Stahl, Geschäftsführer der Lewitz Fisch GmbH Neuhof. „Schon am Sonnabend hatten wir ungefähr 5000 Besucher“, sagte er und schätzte, dass es am Sonntag nochmal gut 2000 würden. Da sollte das Fest planmäßig früher enden als am Sonnabend.

Auch an diesem Wochenende waren die meisten Besucher natürlich wegen der Fische gekommen – entweder, um welche zu kaufen oder einfach nur mal einen richtig „dicken“ Fisch zu sehen. Viele wollten aber auch einfach nur das Fest genießen. Wie im Vorjahr durfte wieder das Gewicht von Karpfen geschätzt werden. Wer mit seiner Schätzung dichter dran war als Hermann Stahl, konnte einen Karpfen kostenlos mitnehmen.

„Wir haben am 15. September begonnen, dass Wasser aus dem ersten unserer 32 Teiche abzulassen“, erläutert Hermann Stahl. „An diesem Wochenende nun ist der letzte Teich an der Reihe.“ Rund 120 Tonnen Fisch wurden seit September an „Land gezogen“: Zum Beispiel Karpfen, Hechte, Welse, Zander. Es dürften mit diesem Wochenende noch mehr werden. „Auch Barsche sind bei unseren Besuchern beliebt, weil sie gut schmecken“, so Hermann Stahl. „Allerdings haben wir gerade beim Barsch, aber auch bei kleinen Karpfen, große Verluste durch den Kormoran.“ Auch der Fischotter mache dem Betrieb zu schaffen. Hier schätzt Stahl die jährlichen Verluste auf über 20 000 Fische.

Michael Zech indes ließ sich von Lewitz-Fisch-Mitarbeiter Dieter Siebert schon mal einen Karpfen zeigen. „Der wäre schon richtig. Aber gekauft wird erst an Silvester, natürlich hier in Neuhof“, sagt Michael Zech.

Andreas Münchow