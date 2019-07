Ludwigslust : Auch „Neue“ sind dabei

Kunst- und Kulturnacht Ludwigslust findet am 7. September statt

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Ludwigsluster Kunst- und Kulturnacht am 7. September findet in altbekannten Örtlichkeiten, aber auch an neuen Orten statt: So im TherapieRaum Eichenallee 14 in Techentin, wo die bildende Künstlerin Ulrike Willenbrink aus Hamburg ihre Serie „Tapetenwechsel“ und „Gedankenflüge“ präsentiert und Besucher zum „Adventure Painting“ heraus fordert. Außerdem darf der Besucher dort auf eine Fotografie-Ausstellung und den Food Truck von „Wurst Uli“ gespannt sein. Ebenfalls neu dabei: Der Ludwigsluster Klöppelkreis in der Schlossstraße 2 und Ellis Café in der Schlossstraße 24, das Hotel „Erbprinz“ und das Sanitätshaus Ludwigslust, Am Marstall.

Gerade der Wechsel macht auch die Mischung des Abends aus, es herrscht eine lockere Atmosphäre. Ungewöhnlich ist vielleicht der Preis: Seit Beginn vor zwölf Jahren sind einmal fünf Euro pro Person zu zahlen, egal wo man am Abend startet. Das bunte Eintrittsbändchen ist an jedem Ort zu kaufen und berechtigt in dieser Nacht überall zum Eintritt.