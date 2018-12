Ludwigslust : Arbeitsagentur geschlossen

von svz.de

17. Dezember 2018, 21:09 Uhr

Die Schweriner Arbeitsagentur und ihre Standorte in Wismar, Grevesmühlen, Gadebusch, Hagenow, Ludwigslust, Parchim, Sternberg und Lübz bleiben am Montag, 24. Dezember, und am Montag, 31. Dezember, geschlossen.

Wer am 24. oder 31. Dezember 2018 arbeitslos wird, braucht keine finanziellen Nachteile befürchten, sofern die Arbeitslosmeldung am ersten dienstbereiten Tag nach Eintritt der Arbeitslosigkeit nachgeholt wird. Für die Weihnachtsfeiertage ist das in diesem Jahr der 27. Dezember und für den Jahreswechsel der 3. Januar 2019.