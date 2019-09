Ludwigslust : Anradeln: Gemeinsam für das Klima

von Tina Wollenschläger

04. September 2019, 05:00 Uhr

Auf die Plätze, fertig, los. Rauf auf den Drahtesel und Kilometer sammeln. Mit einem abendlichen Anradeln sind die Ludwigsluster in die fünfte Teilnahme beim bundesweiten Stadtradeln gestartet. Allen voran Bürgermeister Reinhard Mach. Der nach eigenen Angaben auch mit gutem Beispiel vorangeht: Jeden Tag fährt er mit dem Rad zur Arbeit, solange das Wetter mitspielt. Nun sollen die Ludwigsluster drei Wochen fleißig für das Klima in die Pedale treten und gern auch in der Zeit danach. Schließlich hat die Stadt ja den Klimanotstand ausgerufen.