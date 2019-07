Ludwigslust : Amtsausschuss wählt neue Spitze

von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die konstituierende Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Ludwigslust-Land findet am morgigen Donnerstag im Versammlungsraum (R 107) in der Wöbbeliner Straße 5 in Ludwigslust statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen die Wahl des Amtsvorstehers sowie die Wahl des 1. und 2. Stellvertreters. Es folgen dann die Besetzung der ständigen Ausschüsse, die Wahl der Mitglieder für den Verwaltungsausschuss und Rechnungsprüfungsausschuss sowie die Wahl eines Delegierten für die Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindetages MV. An diesem Abend wird außerdem ein Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Elektronische Verwaltung in M-V gewählt.

Beraten wird außerdem über Kandidatenvorschläge für die Wahl des Verbandsvorstehers, seiner Stellvertreter sowie der Vorstandsmitglieder und die Stellvertreter des Vorsitzenden der Verbandsversammlung des Zweckverbandes kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Ludwigslust (ZkWAL).