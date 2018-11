Rastow : Adventsmarkt in Achterfeld

Seniorinnen basteln für Verkaufsaktion am Sonntag

von svz.de

28. November 2018, 07:31 Uhr

Dieser bunte Markt im Rastower Kursana-Domizil ist von den Bewohner gemacht und für die Bewohner und deren Gäste bestimmt: Am Sonntag, 2. Dezember, gibt es zum fünften Mal den Achterfelder Adventsmarkt.

Gerade die Seniorinnen im Haus Achterfeld haben ihre Freude daran, weihnachtliche Tischdekoration mit Schneemännern und vieles mehr zu basteln. Am Sonntag wird zwischen 13.30 bis 17 Uhr in der Senioreneinrichtung im Ziegeleiweg 10 Dekoratives und Selbstgebasteltes verkauft. Daneben bieten Stände Handarbeiten aus dem Erzgebirge und allerlei Klimbim vom Flohmarkt an. Außerdem verkauft auch der Schulverein der Regionalschule Rastow weihnachtliche Basteleien. Frisch zubereitete Waffeln und selbst gebackener Stollen laden zum Schlemmen ein. Um 16.30 Uhr wird mit gemeinsamem Singen für Bewohner und Besucher die Adventszeit eingeläutet.