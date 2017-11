Ludwigslust : Abschied mit Träne im Knopfloch

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Dénise Schulze

erstellt am 20.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Die neue Ausstellung im Gelben Salon in der Schlossstraße wurde am Donnerstagabend eröffnet – und damit auch die letzte des Kunst- und Kulturvereins (Kukululu) e.V.. Nach neun Jahren und 55 Ausstellungen und anderen künstlerischen Veranstaltungen ist Schluss, der Verein legt zum Ende des Jahres seine Arbeit nieder. „Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer letzten Ausstellungseröffnung in unserem wunderschönen, kleinen Gelben Salon“, eröffnete Vorstandsvorsitzender Henrik Wegner die Vernissage.

Vor etwa neun Jahren entstand der Verein, der heute etwa 50 Mitglieder zählt, aus einer Bürgerwerkstatt heraus. „Wer hätte gedacht, dass so viele den Sinn für Kunst und Kultur mit uns teilen“, sagt Henrik Wegner. Er und der Rest des Vorstands blicken auf aktive Jahre zurück, mit insgesamt 55 Ausstellungen, Konzerten, Themenabenden und Lesungen sowie der Revitalisierung des Parks am Alten Forsthof. „Es war immer unser Ziel, anspruchsvolle Gegenwartskunst zu präsentieren und damit eine spannende Kulturszene in Ludwigslust zu schaffen“, so Astrid Kloock, die die Geschäftsführung des Vereins inne hatte. „Und das ist uns wohl gelungen.“

Da sich Astrid Kloock und ihr Mann Wolf Spillner, selbst aktives Mitglied, zurückziehen wollen und keine Nachfolge zu stande gekommen ist, wurde bei der vergangenen Mitgliederversammlung Mitte September beschlossen, dass sich der Verein zum 31. Dezember auflöst. „Es gab keinen Streit, es ist nichts vorgefallen. Das war einfach nur eine bewusst Entscheidung von mir und meinem Mann und dieses Kapitel ist nun für uns abgeschlossen“, so Astrid Kloock.

Am Abend der letzten Vernissage verspürten Henrik Wegner, Astrid Kloock, die anderen „Kukulaner“ und natürlich auch die Gäste große Wehmut. „Ich bin immer gerne hergekommen, das ist wirklich schade“, hörte man aus den Reihen der Besucher. Dass er der letzte ausstellende Künstler sein wird, wusste Götz Uebe bei der Planung vor einem Jahr auch noch nicht. „Das ist wirklich bedauerlich um diesen Verein. Meine Frau und ich waren langjährige Mitglieder und Genießer der Ausstellungen“, erklärt der Ludwigsluster. Seine eigene Ausstellung, die „Schönheit in der Geometrie“ heißt und sich mit ungegenständlicher Kunst befasst, ist noch bis zum 14. Dezember im Gelben Salon zu sehen.

Danach wird der Gelbe Salon ausgeräumt, am 1. Januar ist Schlüsselübergabe. „Wir gehen mit einer Träne im Knopfloch, das ist ganz klar“, so Astrid Kloock. Sie und der Rest des Vorstands möchten sich herzlich bei allen Mitgliedern, Sponsoren und Unterstützern für die tollen Jahre bedanken. „Und vielleicht werden wir irgendwann einmal als ein Stück Stadtgeschichte gesehen, auf das wir alle dann stolz zurückblicken können“, so die 75-Jährige.