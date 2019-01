Ludwigslust : Abitur am Fachgymnasium

von svz.de

24. Januar 2019, 08:23 Uhr

Innerhalb von drei Jahren können Schüler am Fachgymnasium Wirtschaft in Ludwigslust die allgemeine Hochschulreife erlangen. Wie der Alltag an der Schule und die Zukunftsaussichten für die jungen Leute aussehen – darüber können sich Interessierte morgen Nachmittag beim Tag der offenen Tür des Fachgymnasiums in der Techentiner Straße 1 informieren. Von 14.30 bis 18 Uhr sind Besucher willkommen. Sie können mit Schülern der Schule und Fachlehrern ins Gespräch kommen, Fragen klären und Eindrücke sammeln. Bewerbungen für das nächste Schuljahr sind bis zum 28. Februar möglich.