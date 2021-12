Polizei : Zeugen für versuchten Raub in Grabow gesucht

Der Unbekannte musste ohne Beute fliehen. Eine Fahndung blieb bisher erfolglos, die Polizei Ludwigslust sucht Zeugen.

Grabow | Ein bis dato Unbekannter hat am Freitagvormittag in der Berliner Straße in Grabow versucht, einen 55-jährigen Mann zu berauben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der unbekannte Mann sich dem Opfer von hinten genähert und es aufgefordert haben, Bargeld zu übergeben, berichtet Klaus Wiechmann, Pressesprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust. Dabei soll...

