Abitur und 10. Klasse in Malliss und Ludwigslust : Abschlussprüfungen mit Maske

Abschlussjahrgänge absolvieren Prüfungen und hoffen auf eine feierliche Zeugnisübergabe.

Malliss/Ludwigslust | Geschafft. Hinter die Deutschprüfung konnten die Zehntklässler der Mallisser Regionalschule am Mittwoch einen Haken setzen. Die Gymnasiasten in Ludwigslust schreiben am Freitag ihr Deutsch-Abitur. Fünf Stunden – mit Maske und viel Abstand. „Maske muss sein. Leider“, sagt Schulleiter Detlef Detenhoff. Er hätte sich gewünscht, dass seine Schüler mit ein...

