Workshop in Balow : Tanzen durch die Zeit in den Herbstferien

Kreissportbund lädt zur zweitägigen Veranstaltung nach Balow ein

Balow | In den Herbstferien steppt in Balow erneut der gern zitierte Bär. Vom 9. bis 10. Oktober veranstaltet der Kreissportbund Ludwigslust-Parchim einen Workshop, welcher im Gegensatz zu den anderen etwas aus der Reihe tanzt. Unter dem Motto „Tanzt mit uns durch die Zeit“ bieten die Organisatoren an, die Geschichten verschiedener Tanzstile kennenzulernen. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.