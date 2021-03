Windpark bei Strassen : Flatterband-Aktion gegen Vögel rechtswidrig?

Ob die Vergrämung von Vögeln, die auf den Windpark-Flächen gestartet wurde, rechtens ist, ist fraglich. Die Gemeinde greift zum äußersten Mittel.

Gorlosen | Kathrin Heiden richtet den Blick nach oben und zeigt mit der Hand auf einen Fleck, der am Himmel flattert. „Da ist die Feldlerche“, sagt die Bürgermeisterin der Gemeinde Gorlosen. Auch am Boden flattert es. Doch was dort neben ihr im Wind weht, ist rot-weißes Flatterband an einem Holzpfosten. Eine riesige Fläche kurz hinter Strassen ist von solchen Pf...

