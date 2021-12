Willkommenskultur Ludwigslust : Mit Musik und Päckchen gegen das Heimweh

Ökumenischer Helferkreis bringt Weihnachts-Ständchen vor der Unterkunft von Asylbewerbern

Ludwigslust | Nur noch ein Türchen am Adventskalender öffnen und schon ist Heiligabend. Für viele Ludwigsluster stehen frohe Feiertage im Kreise der Familie und Freunde bevor. Die Flüchtlinge im örtlichen Wohnheim freuen sich, dass sie in der Stadt ein sicheres Zuhause gefunden haben, jedoch lebt oft ein Teil der Familie noch in Kriegsgebieten oder ist über Europa ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.