Managerin für Zugezogene : Willkommen im weltoffenen Ludwigslust

Shima Hafezi sorgt als Welcomelotsin dafür, dass sich neue Bürger in der Stadt wohlfühlen.

Ludwigslust | Von einer Metropole zur nächsten: Teheran, Berlin, Los Angeles. Shima Hafezi zog es schon immer in die weite Welt. Sie knüpfte Kontakte, lernte andere Kulturen kennen. Und jetzt wohnt sie in der kleinsten Stadt, in der sie bisher lebte: Ludwigslust. Zusammen mit rund 12.300 anderen Einwohnern schätzt sie an der kleinen Stadt die Ruhe, die schöne Lands...

