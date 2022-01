Jagdschein in Ludwigslust : Ausbildung zum Jäger startet im Februar 2022

Im Unterricht werden unter anderem Wald- und Landbau, Jagdbetrieb, Brauchtum, Ökologie, Wildtierkunde, Waffenkunde, Jagdrecht, Hundewesen, Wildtierkrankheiten gelehrt und vermittelt.

Ludwigslust | Jagd- und Naturschutz erfordern ein Höchstmaß an Verantwortung. Um dieser gerecht zu werden, besitzen Jäger eine staatlich anerkannte Ausbildung und somit umfangreiche Kompetenz in Sachen Natur. Vor dem Jagdschein stehen etwa 600 Unterrichtsstunden über theoretisches Wissen, eine Menge Fleiß und schließlich eine Prüfung. In einer zunehmend technisiert...

