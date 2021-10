Vernissage in Dömitz : Alexander Rudy zeigt Landschaften in Aquarell

Die Galerie Kraft präsentiert die erste Ausstellung mit Arbeiten eines fremden Künstlers. Petra Kraft hat zu ihm eine besondere Beziehung.

Dömitz | In Köln war Petra Kraft an die Freie Kunstschule gegangen, um bei Alexander Rudy Malerei zu studieren. Jetzt kommt der Künstler zu ihr nach Dömitz, um im Atelier Kraft auszustellen. Bei der Vernissage am Freitag wird auch Literatur eine Rolle spielen. „Es war schon immer mein Wunsch, hier in der Galerie mit Alexander zu beginnen“, erzählt Petra Kra...

