Festival in Neustadt-Glewe : Veranstalter hält an Termin für Airbeat One vorerst fest

Das Land habe eine finanzielle Unterstützung zugesagt, dadurch gebe es Planungssicherheit.

Neustadt-Glewe | Das Elektromusik-Festival Airbeat One in Neustadt-Glewe hält an seinem Termin im Juli vorerst fest. Das Land Mecklenburg-Vorpommern habe wichtigen Großveranstaltungen eine finanzielle Unterstützung zugesagt, teilten die Veranstalter von Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival am Donnerstag mit. Dadurch gebe es Planungssicherheit für Airb...

