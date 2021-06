Unser Dorf hat Zukunft : Dorfwettbewerb als Chance für Brenz

Im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ will Brenz zeigen, was es zu bieten hat und den Erfahrungsaustausch mit anderen Gemeinden nutzen.

Brenz | Dass Brenz nur ein Durchfahrtsort sei, hört Bürgermeister Henry Topp nicht gerne. „Wir haben hier viel zu bieten. Unsere Vereine, die Kita, verschiedene Unternehmen und vor allem den Zusammenhalt in unserer Gemeinde.“ Und um all das auch der Öffentlichkeit und Gästen näherzubringen, nehmen die Brenzer in diesem Jahr wieder an dem Wettbewerb „Unser Dor...

