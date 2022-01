Polizeieinsatz in Ludwigslust : Unbekannte stehlen E-Bikes aus Gartenlaube

Der entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf etwa 13 000 Euro beziffert.

Ludwigslust | Von einem Privatgrundstück in Ludwigslust haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag zwei hochwertige Elektrofahrräder gestohlen. Diese entwendeten die Täter aus einer Gartenlaube, in die sie zuvor gewaltsam eingedrungen waren. In der Gartenhütte richteten die Einbrecher zudem erhebliche Sachschäden an und tranken sie eine dort vorgefundene Flas...

