Tunnelbau am Bahnhof Ludwigslust : Erste Gleise ab Sonntag wieder frei

Gute Nachrichten für Zugpendler aus Ludwigslust und Umgebung. Die Bauarbeiten für den Tunnelbau am Bahnhof laufen planmäßig.

Ludwigslust | Kaum sichtbar hebt sich das Gleisrost. Die Stopfpickel an der Maschine senken sich, tauchen vibrierend in den Schotter ein und drücken diesen unter die Schwellen. Dann rollt die Stopfmaschine, ein gelb-blauer Stahlkoloss, ein Stück weiter und wiederholt das Procedere. An den Gleisen an den Bahnsteigen 3 und 4 des Ludwigsluster Bahnhofs laufen in diese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.