Tunnelbau am Ludwigsluster Bahnhof : Bauleute ackern rund um die Uhr

Der Ludwigsluster Bahnhof und dessen Umfeld sind zur Großbaustelle geworden. In der ersten Phase des Tunnelbaus stehen die Bauleute unter enormem Zeitdruck.

Ludwigslust | Als der letzte Tropfen Beton in den Boden geflossen ist, ziehen die Männer der Firma Implenia den riesigen Trichter nach oben. Mit ein paar Handgriffen lösen sie einen Abschnitt des darunter hängenden Rohrs. Jetzt kann die nächste Fuhre Beton eine „Etage“ höher eingebaut werden. So wächst Schicht für Schicht eine der Schlitzwände, die in einigen Monat...

