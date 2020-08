Ludwigslust : Treff für Autoliebhaber auf der Rennbahn

Über 200 veredelte Fahrzeuge werden am Sonnabend bei „Deep On Track“ in Ludwigslust präsentiert

von Dénise Schulze

03. August 2020, 17:05 Uhr

Die Leidenschaft für Autos fing bei Thilo Warmbier schon sehr früh an. Als er gerade einmal zehn Jahre alt ist, fährt er mit seinem Opa zu einem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Später kommen Formel-1-Rennen oder das berühmte VW-Treffen in Wittenberge hinzu. „Die Leidenschaft für schnelle und umgebaute Autos liegt bei uns in der Familie.

Unterstützung für die Verwirklichung seines Traums

Und so entstand auch die Idee, mal ein eigenes Treffen zu organisieren“, erklärt der 35-jährige Ludwigsluster. An diesem Wochenende wird der Traum in Erfüllung gehen: 205 veredelte Autos, wie Thilo Warmbier es beschreibt, werden sich auf der Ludwigsluster Rennbahn treffen. Zum ersten „Deep On Track“ in der Lindenstadt.

Für die Umsetzung seines Traums suchte sich Thilo Warmbier Unterstützung. Gemeinsam mit Denny Thienel, Normen Hupka, Marcel Heidenreich und Thomas Cordes organisierte er in den vergangenen Monaten die Veranstaltung. „Wir teilen die Begeisterung für umgebaute Autos und waren auch schon gemeinsam bei anderen Treffen in ganz Europa.“ Diese Erfahrung nutzten die Freunde auch, um die Fahrzeuge für das Treffen auszusuchen. Denn wer sich in Ludwigslust präsentieren will, musste sich bereits Anfang des Jahres bewerben.

Wir wollten möglichst viele verschiedene Fahrzeuge zeigen, wir sind nicht auf eine Marke festgelegt. Originalität und Einzigartigkeit waren uns bei der Auswahl am wichtigsten. Thilo Warmbier

Und so können die Besucher am Sonnabend unter anderem deutsche, französische oder japanische Autos bestaunen, Oldtimer oder neue Fahrzeuge und auch Mopeds. Und auch das Police-Auto, welches vor einigen Wochen auf dem Ludwigsluster Schlossplatz für Aufsehen sorgte, wird dabei sein.

„Deep On Track“ ist ein Steh-Treffen

Gefahren wird am Wochenende auf der Rennbahn des MC Ludwigslust allerdings nicht. Denn „Deep On Track“ ist ein Steh-Treffen. Besucher können Fotos von den Fahrzeugen machen oder mit den Besitzern ins Gespräch kommen. Außerdem werden Aussteller und Tuning-Firmen vor Ort sein.

Ab 10 Uhr werden die Fahrzeuge am Sonnabend anreisen, ab 12 Uhr sind die Besucher willkommen. „Wer Autos, Motorsport oder Tuning mag, ist bei uns genau richtig“, erklärt Thilo Warmbier, der sich bei den vielen Sponsoren bedanken möchte. Und wenn die Veranstaltung ein Erfolg wird, können sich die Freunde auch ein „Deep On Track 2.0“ vorstellen.