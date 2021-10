Unfall in Tewswoos : Betrunkener Fahrer durchbricht mit Transporter Gartenzaun

Ein betrunkener Mann rauscht am Donnerstagabend mit seinem Transporter in einen Gartenzaun und kracht dahinter gegen einen Pkw. Vor Ort misst die Polizei bei ihm mehr als drei Promille Atemalkohol.

Tewswoos | Offenbar mit voller Wucht ist in Tewswoos ein Kleintransporter gegen einen Gartenzaun gefahren. Bei dem Unfall am Donnerstagabend verlor der Fahrer an einer Einmündung die Kontrolle über sein Fahrzeug, durchbrach den Zaun und prallte gegen ein auf dem Grundstück geparktes Auto. Der 31-jährige Fahrer war zum Zeitpunkt des Unfalls stark angetrunken. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.