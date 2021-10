Grabow : Toter aus der Elde identifiziert

Die Polizei gibt die Identität des Mannes bekannt, der am vergangenen Donnerstag in Grabow tot im Hafenbecken in Grabow gefundene wurde.

Grabow | Die Leiche eines am vergangenen Donnerstag in der Elde in Grabow aufgefundenen Mannes konnte nun zweifelsfrei identifiziert werden, informierte die Polizei am Donnerstag. Es handelt sich um einen 20-Jährigen aus Wismar, der seit dem 23. September dieses Jahres als vermisst galt. Der 20-Jährige entfernte sich an jenem Abend plötzlich von einer priva...

