Töpferei im Kreis Ludwigslust : Keramiker öffnen ihre Ateliers und Werkstätten

Lust auf Keramik weckt der beliebte „Tag der offenen Töpferei“: Am Sonnabend, 12. März und am Sonntag, 13. März, öffnen Werkstätten und Ateliers jeweils zwischen 10 und 18 Uhr ihre Türen.

Ludwigslust | Einmal hinter die Kulissen einer Töpferei schauen? Immer am 2. Märzwochenende öffnen weit mehr als 500 Werkstätten bundesweit ihre Türen, allein 92 in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem „Tag der offenen Töpferei“, der 2022 zum 17. Mal in Folge stattfindet, bieten alle teilnehmenden Keramiker den Besuchern darüber hinaus die Möglichkeit, Fragen zu stellen...

