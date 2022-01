Blaulicht : Taxi- Fahrer verhindert Trickbetrug

Eine falsche Polizistin wollte eine Seniorin im Landkreis Ludwigslust-Parchim um 30.000 Euro betrügen. Ein Taxifahrer verhinderte dies. Allein am Donnerstag gab es im Landkreis acht betrügerische Schockanrufe.

Ludwigslust | Ein Taxifahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der Fahrt zwischen Hagenow und Ludwigslust einen Trickbetrug verhindert und dabei eine Seniorin vor einem hohen Geldverlust bewahrt. In Hagenow hatte eine falsche Polizistin zunächst eine 75-jährige Frau am Telefon mit einem Schockanruf bedrängt und vorgegeben, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunf...

