Tatverdächtiger in Westmecklenburg : Bombendrohungen aus Frust?

Nach Bombendrohungen gegen zwei Banken in Grabow und Ludwigslust hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Ludwigslust | Wie ein Sprecher der Schweriner Staatsanwaltschaft am Freitag sagte, handelt es sich um einen Mann aus Westmecklenburg, der vermutlich aus Frust gehandelt hat. Es habe bereits eine Durchsuchung bei ihm gegeben. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe es nicht. Die Drohbriefe waren Mittwoch und Donnerstag jeweils per Post in den Banken eing...

