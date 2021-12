Arbeiten für Windpark bei Strassen : K48 bleibt Streitthema – Fraktion fordert Untersuchungsausschuss

Kreistag wird am Dienstag darüber beraten, ob ein neues Gremium gebildet wird, das die Bauarbeiten an der Trasse aufarbeiten soll. Am Montag soll das letzte Fundament für den Windpark bei Strassen gegossen werden.

Gorlosen | In der Woche ab dem 13. Dezember soll das letzte Fundament für den umstrittenen Windpark bei Strassen gegossen werden. Der damit verbundene Lkw-Verkehr, die dafür genutzte und ertüchtigte Kreisstraße 48 und der Windpark selbst bleiben dennoch Streitthemen. Speziell mit der K48 wird sich am Dienstag auch der Kreistag noch einmal befassen müssen. Es gib...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.