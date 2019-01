Ludwigslust : Erfolgreiche Sternsinger

Mädchen und Jungen der Edith-Stein-Schule sammelten für peruanische Kinder mehr als 1300 Euro

11. Januar 2019, 20:00 Uhr

Mit mehr als 1300 Euro geht die Sternsingeraktion der Edith-Stein-Schule für die Ludwigsluster Schüler erfolgreich zu Ende. Im Laufe der Woche haben sie für Kinder mit Behinderung des Therapiezentrums Yancana Huasy in Peru gesammelt.

Während die fleißigen Sternsinger durch die verregneten Straßen in Ludwigslust gingen und sangen, arbeiteten die übrigen Schüler in der Schule zum Thema „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“. Die Schüler kochten eine peruanische Quinoa-Suppe aus den Anden und versuchten nachzuempfinden, wie es ist, wenn alle anders sind als man selbst.