Expansion in Corona-Zeiten : Stephan Krischke eröffnet Telekom-Shop in Ludwigslust

Im Ludwigsluster Lindencenter gibt es ein neues Geschäft. Stephan Krischke betreibt dort seinen nunmehr vierten Mobilfunk-Laden. Er ist bereits in Grabow, Schwarzenbek und Parchim vertreten.

Ludwigslust | Der Zeitpunkt hätte besser sein können. Mitten in der Corona-Krise hat sich Stephan Krischke entschieden, in Ludwigslust einen Mobilfunk-Shop zu eröffnen. Seinen vierten nach denen in Grabow, Schwarzenbek und Parchim. Auslöser war der Weggang der Telekom aus dem Lindencenter. „Für so einen Netzbetreiber muss es vor Ort einen Ansprechpartner geben“, be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.