Großeinsatz in Ludwigslust : Entwarnung: Gasleck am Ludwigsluster Bahnhof ist behoben

Von der Baustelle am Ludwigsluster Bahnhof geht keine Gefahr mehr aus. Das Gasleck ist behoben.

Ludwigslust | Ein Gasleck in einer Leitung auf der Baustelle am Ludwigsluster Bahnhof war die Ursache für den starken Gasgeruch am späten Sonntagvormittag. Anwohner hatten kurz nach 11 Uhr über den Notruf Hilfe gerufen, worauf es zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst kam. Leck schnell geortet Wie Gemeindewehrführer Bodo Thees berichte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.