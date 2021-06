Stadtkirche Ludwigslust : Rabea Kramp und Nathan Thomas laden zum Konzert

Die gebürtige Ludwigslusterin und ihr Gesangsschüler werden am Sonntag in der Stadtkirche bunt gemischte Stücke unter dem Motto „Auf Flügeln des Gesanges“ präsentieren.

Ludwigslust | Eines der ersten Konzerte nach der langen Corona-Pause und das in ihrer alten Heimat: Sopranistin Rabea Kramp kann ihren Auftritt in der Ludwigsluster Stadtkirche am kommenden Sonntag, 27. Juni, kaum noch erwarten. „Es war wirklich eine schwere Zeit für alle Künstler. Umso glücklicher bin ich, dass endlich wieder Konzerte möglich sind“, erklärt die ge...

