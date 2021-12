Stadt Ludwigslust : Probleme beim Lastschrifteinzug sind behoben

Die Probleme resultierten noch vom Hacker-Angriff im Oktober.

Ludwigslust | Gute Neuigkeiten von der Stadt Ludwigslust. Die technischen Probleme beim Lastschrifteinzug sind behoben. So konnte am Dienstag, 14. Dezember, der ausstehende Lastschrifteneinzug veranlasst werden. Die Konten der Mandanten werden am 20. beziehungsweise. 21. Dezember belastet, heißt es aus dem Büro des Bürgermeisters. Auf Grund der durch den Hacker-...

