Spornitz : Schwefelsäure tritt auf Betriebsgelände aus

Ein gelöster Deckel eines IBC-Fasses hat am Mittwochabend in Spornitz zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

Spornitz | Auf dem Gelände einer Firma in Spornitz hat sich am Mittwochabend gegen 19 Uhr, bei einem so genannten IBC Fass aus PVC mit Metallgitter-Ummantelung und mit einem Volumen von 1000L, der runde Deckel gelöst. Beißenden Geruch bemerkt Im Fass befand sich Schwefelsäure, die leicht durch den Decke sickerte, sodass sich der beißende Geruch im Betriebs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.