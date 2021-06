Erstes Konzert nach Corona : Glenn Großmann spielt am 19. Juni in Ludwigsluster Stadtkirche

Er hat die Jury des Spergerwettbewerbs überzeugt. Jetzt spielt Glenn Großmann in der Stadtkirche. Das Konzert des Kontrabassisten ist das erste in Ludwigslust seit Beginn des Lockdown.

Ludwigslust | Ludwigslusts erstes Konzert nach dem Lockdown wird gleich ein ganz besonderes sein: Glenn Großmann, der Gewinner des internationalen Spergerwettbewerbs, spielt in der Stadtkirche. Das Preisträgerkonzert beginnt am Sonnabend, 19. Juni, um 18 Uhr. Karten gibt es ab sofort in der Stadtinformation in der Schlossstraße. Gäste brauchen negativen Test, mü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.