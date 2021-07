Spazierwochen im Städteverbund : Zu Fuß die Region erleben

Bei einem Leader-Projekt ist ein Spazierwege-Konzept für den Städteverbund Ludwigslust/Grabow/Neustadt-Glewe entstanden. Jetzt ist die Meinung der Bürger zu den einzelnen Touren gefragt.

Ludwigslust | Mindestens zweimal in der Woche schnürt Dieter Nickeleit seine Schuhe und geht auf Wanderschaft. „Mit 79 Jahren komme ich natürlich nicht mehr ganz so weit wie früher“, sagt der 79-Jährige. „Aber zwölf Kilometer können es schon werden.“ Weil der Ludwigsluster nicht jedes Mal dieselbe Strecke nimmt, kennt er sich in der Region bestens aus. Dieses Wisse...

