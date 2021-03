Neustadt-Glewe : Testzentrum nimmt Betrieb auf

Seit Dienstag kann man sich in der Turnhalle An der Kuhdrift kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Neustadt-Glewe | Seit Dienstag hat nun auch das Amt Neustadt-Glewe ein Zentrum für Schnelltests auf das Coronavirus. Es befindet sich im Jugendclub in der Turnhalle An der Kuhdrift 1. Hier kann sich ab sofort jeder einmal wöchentlich dienstags, donnerstags oder freitags in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr kostenfrei einem Rachenabstrich unterziehen. Eine Bescheinigung m...

