Ludwigslust : Schönheitskur für die Friedhofskapelle

Der Innenraum der Kapelle wird in den kommenden Wochen saniert. Beerdigungen finden in einem Zelt oder am Grab statt.

Ludwigslust | Ein frischer Anstrich, andere Beleuchtung und ein neu gestalteter Altarbereich – in der Ludwigsluster Friedhofskapelle wird in den kommenden Wochen saniert. „Die letzten größeren Arbeiten fanden vor etwa 20 Jahren statt. Damals wurden der Fußboden und die Fenster neu gemacht“, erklärt Julia Weise, Leiterin des Friedhofes. Dieses Mal bekommt die Innene...

