SPD in Neustadt-Glewe : Reem Alabali-Radovan und Christian Winter in einem Wahlkreis-Büro

Eingerichtet sich die Räume seit einigen Monaten, nun soll das Büro in der Breitscheidstraße 19 mit Leben gefüllt werden. Am 26. März ist die feierliche Eröffnung. Alle Bürger sind eingeladen.

Neustadt-Glewe | Die SPD-Bundestagsabgeordnete Reem Alabali-Radovan, die mittlerweile auch Staatsministerin für Integration ist, und der SPD-Landtagsabgeordnete Christian Winter eröffnen jetzt ihr gemeinsames Wahlkreisbüro in Neustadt-Glewe. Lesen Sie auch: Vom Flüchtling zur Ministerin Schon Ende vergangenen Jahres wurde das Büro in der Breitscheidstraße 19 in ...

