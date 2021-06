Rollende Bibo in Ludwigslust : Tischler bauen ein Bücher-Fahrrad für die Bibliothek

Tischler Volker Neumann und sein Geselle Fred Runow haben Ideen für das neue Fahrzeug. Bibliotheksleiterin Anke Ballhorn freut sich auf das neue Angebot.

Ludwigslust | Bibliotheken gibt es viele, doch das Bücher-Gefährt aus Ludwigslust wird sicher eine der ungewöhnlichsten. Derzeit steht das Lasten-E-Bike bei Tischler Volker Neumann in Polz in der Werkstatt. Um nach den Wünschen von Anke Ballhorn, der Leiterin der Stadtleihe in Ludwigslust, umgebaut zu werden. Denn es soll künftig als Mini-Bibliothek durch die Linde...

