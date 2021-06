Friedrich-Rohr-Schule Grabow : Maske und Corona-Test in der Zeitkapsel

Schülerinnen, Schulleiterin und Bürgermeisterin versenkten eine silberne Röhre mit diversen Gegenständen im Fundament des zukünftigen Anbaus der Grabower Rohr-Schule.

Grabow | Wenn irgendwann einmal jemand die Zeitkapsel findet, hoffen Heili und Hanna, dass derjenige nicht mehr weiß, was Corona ist. Das und viele andere Gedanken haben die Mädchen in einem Brief festgehalten, der jetzt in der silbernen Röhre mit einigen anderen Gegenständen in dem Kiesbett für den neuen Anbau der Friedrich-Rohr-Schule in Grabow liegt. Kurz v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.