Alt Kaliß : Kindergarten sammelt beim Reutersteintreffen Spenden für Flutopfer

Das beliebte Fest in Alt Kaliß wird stattfinden. Es sind viele Aktionen für Kinder geplant. Die Einrichtung „Abenteuerland“ sammelt währenddessen Geld für Ahrweiler

Neu Kaliß | Nun steht es endgültig fest: Die beliebte Veranstaltung am Fritz-Reuter-Stein, mittlerweile die 35. in der Gemeinde Neu Kaliß, findet am kommenden Sonntag, dem 5. September, ab 10 Uhr statt. Alles natürlich unter Einhaltung der gültigen Corona-Regeln, wie das Amt Dömitz-Malliß versichert. Für das leibliche Wohl sei ebenfalls gesorgt, unter anderem mit...

