Interview : Afghanen im sicheren Mecklenburg – doch die Angst bleibt

Sie sind in Sicherheit und können doch kaum schlafen: Die Afghanen, die seit Kurzem im Landkreis Ludwigslust-Parchim leben, haben Sorge um Freunde und Familie, die sie im Kriegsgebiet zurücklassen mussten.

Ludwigslust | Abdul J. gehört zu jenen, die kurz vor dem Einzug der Taliban in Kabul nach Deutschland ausgeflogen wurden. Weil er im Krieg als Übersetzer für die Bundeswehr arbeitete, bekam der 29-Jährige für sich und seine Frau ein Einreisevisum. Die schrecklichen Szenen am Flughafen verfolgte Abdul J. schon in Sicherheit aus Ludwigslust. Fast zeitgleich mit ihm k...

