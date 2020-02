Redefin: Polizei nimmt Mann nach Autodiebstahl vorläufig fest

von svz.de

14. Februar 2020, 11:12 Uhr

Kurz nach einem Autodiebstahl in Schleswig-Holstein hat die Polizei am Freitagmorgen in Redefin einen Tatverdächtigen am Steuer des gestohlenen Wagens vorläufig festnehmen können. Der PKW wurde am frühen Freitagmorgen von einem Privatgrundstück nahe Mölln (Schleswig- Holstein entwendet. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei. Im Zuge der Fahndung entdeckten Polizeibeamte aus Schleswig- Holstein den gestohlenen VW und verfolgten ihn. Die Flucht führte über die B 5 nach Mecklenburg- Vorpommern. Gemeinsam mit den verfolgenden Beamten aus Schleswig- Holstein konnte eine Streifenwagenbesatzung aus Hagenow den 26-jährigen Flüchtigen in Redefin schließlich stellen und ihn vorläufig festnehmen. Der Tatverdächtige hatte auf seiner Flucht vor der Polizei das Auto in eine Sackgasse gefahren. Im weichen Untergrund blieb das Fluchtauto schließlich stecken. Der aus Polen stammende Tatverdächtige befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und Hehlerei.