Neustadt-Glewe : Null Verständnis für Promillefahrt des Kandidaten

Verharmlosungen von Trunkenheitsfahrt des CDU-Bürgermeisterkandidaten Steffen Klieme seien unangebracht, kritisieren Linke und SPD in Neustadt-Glewe.

Neustadt-Glewe | Gegenwind für den CDU-Bürgermeisterkandidaten in Neustadt-Glewe Steffen Klieme. Die demonstrative Rückendeckung seiner Partei nach einer Trunkenheitsfahrt des Kommunalpolitikers sorgt für heftige Reaktionen der anderen Parteien. Der Vorsitzende der Linke-Basisorganisation in Neustadt-Glewe, Tony Schroeder, stellt die Kandidatur des CDU-Mannes in Frage: „Es ist erstaunlich, wie die CDU aus Steffen Kliemes Äußerung, sich dem Strafverfahren stellen zu wollen, eine besondere Eignung für das verantwortungsvollste Amt der Stadt ableiten will. Verantwortung heißt sich rechtskonform zu verhalten, nicht sich reumütig zu zeigen, wenn man doch erwischt wird.“ Wer betrunken Auto fahre, gefährde sich selbst und andere. Schroeder weiter: „Verharmlosungen sind hier fehl am Platz. Vielleicht sollten sich Neustadt-Glewes CDU und ihr ‚Amthor‘ überlegen, ob er für dieses wichtige Amt geeignet ist. Wenn Herr Klieme die Verwaltung ähnlich steuern möchte, wie sein Auto, bestehen hier durchaus Zweifel. Herr Klieme wird noch einiges zu erklären haben.“ Ähnliche Gedanken bewegen auch Jürgen Rosenbrock, Fraktionsvorsitzender der SPD in der Neustädter Stadtvertretung. Alkohol am Steuer dürfe nicht verharmlost werden, betont er. „Dieses unverantwortliche Verhalten wird ihm wahrscheinlich im Wahlkampf noch um die Ohren fliegen. Dabei hilft es nicht, dass ja niemand zu Schaden gekommen ist. Ich denke, die Bürger von Neustadt-Glewe werden ihm diese Trunkenheitsfahrt nicht so einfach nachsehen“, prophezeit der 70-Jährige. Eine Verharmlosung sei völlig unangebracht. Wer betrunken Auto fahre, gefährde nicht nur sich selbst in erheblichem Maße, sondern auch andere, so der Sozialdemokrat. Steffen Klieme will Freund helfen und begeht unüberlegte Dummheit Steffen Klieme, CDU-Bürgermeisterkandidat für Neustadt-Glewe, fährt am 15. Januar betrunken Auto und wird von der Polizei erwischt. „Ich habe einfach Mist gebaut und stehe zu meinem Fehler, dass ich unter Alkoholeinfluss Auto gefahren bin“, sagt der 45-Jährige heute. Um einem Freund zu helfen, der in Parchim gestrandet sei, habe er sich des Nachts hinters Steuer seines Autos gesetzt, obwohl er einige Stunden zuvor noch ein paar Bier und Kräuterlikör getrunken habe. Das sei eine Riesendummheit gewesen, die er bereue. Der CDU-Gemeindeverband stellt sich dennoch hinter Kliemes Kandidatur und will an ihm festhalten. Am 8. Mai sind Bürgermeisterwahlen in der Lewitzstadt. Auch Amtsinhaberin Doreen Radelow will noch einmal antreten und sich dem Votum der Bürger stellen. Auch interessant: Steffen Klieme will das Rathaus erobern ...

