Praktikum in Warlow : Angehender Modedesigner schneidert für den Wald

Max Holz, Schüler der Designschule Schwerin, macht ein Praktikum bei Schneidermeisterin Renate Lietz in Warlow. Bereits zum zweiten Mal. Das erste Praktikum vor Jahren hatte seinen Berufswunsch geprägt.

Warlow | Max' Geschmack ist ungewöhnlich. Er mag den Swing der späten 1940er-Jahre, die Filme dieser Zeit und auch die Mode. „Ich habe ein Faible für Altes“, gesteht der 20-Jährige. „Doch vieles, das ich gern tragen würde, gibt es so nicht oder nicht mehr.“ Also entschied sich der Ludwigsluster, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Max Holz will Modedesigne...

