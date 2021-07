Polizeireport Ludwigslust : Versuchter Räderklau, Schlachtabfälle und eine Alkoholfahrt

Es ging diese Woche im Bereich des Polizeireviers Ludwigslust wieder turbulent zu, so der Polizeioberkommissar Tim Dommer.

Ludwigslust | Langfinger versucht, Räder vom Auto zu stehlen Er kam des Nachts und wollte schnell Beute machen. In der vergangenen Woche von Montag zu Dienstag versuchte ein unbekannter Täter, in der Parchimer Straße von Neustadt-Glewe gegen 2.44 Uhr an einem Fahrzeug die Räder zu stehlen. Er hatte das Fahrzeug bereits mittels Wagenheber aufgebockt und an mindes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.