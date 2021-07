Dömitz : Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Firma

Zur Aufklärung eines Einbruchs in eine Dömitzer Firma sucht die Polizei jetzt Zeugen. Unbekannte hatten aus dem Büro Geldkassetten gestohlen.

Dömitz | Die Polizei sucht Zeugen, die Aussagen in Zusammenhang mit einem Einbruch in Dömitz machen können. Wie Gilbert Küchler, Chef des Ludwigsluster Polizeireviers, berichtet, sind unbekannte Täter in der Roggenfelder Straße gewaltsam in die Räume eine Firma eingedrungen. Sie waren durch ein Fenster in die Betriebshalle eingestiegen, hatten die Büroräume...

